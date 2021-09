EUA investigam falha em foguete que levou bilionário ao espaço

Nave espacial da Virgin Galactic, empresa que levou o bilionário britânico Richard Branson ao espaço em julho, foi temporariamente suspensa pelo órgão que cuida da administração federal da aviação dos Estados Unidos, identificado pela sigla FAA. O bloqueio foi feito durante investigação de problema ocorrido no vôo de Branson.

“A Virgin Galactic não poderá fazer novos voos com o veículo espacial SpaceShipTwo até que a FAA aprove o relatório final da investigação do acidente ou determine que os problemas relacionados a ele não afetam a segurança pública”, informou a FAA em um comunicado ao jornal The Guardian nessa 5ª feira (2.set.2021).

A investigação foi iniciada logo depois do incidente de 11 de julho, quando Branson foi ao espaço. Segundo a nota, o erro aconteceu quando o veículo se desviou da rota autorizada ao pousar em solo norte-americano.

De acordo com uma reportagem da New Yorker, divulgada na 4ª feira (1º.set), uma luz amarela teria piscado no console do veículo durante o pouso. Tratava-se de um sinal de que o voo era muito raso e o nariz da nave não estava suficientemente na vertical.

Ao Guardian, a Virgin Galactic negou as informações da reportagem. “O Unity 22 foi um voo de teste seguro e bem-sucedido que obedeceu aos nossos procedimentos de voo e protocolos de treinamento”, disse a empresa.

A Virgin Galactic afirmou que, embora o voo eventualmente tenha se desviado do seu caminho, foi “uma trajetória de voo controlada e intencional que permitiu à Unity 22 chegar ao espaço com sucesso”.

Em resposta à investigação da FAA, a empresa disse que seguiu todas as regulamentações, como manter-se dentro dos limites laterais.

“Em nenhum momento a nave viajou acima de qualquer centro populacional ou causou risco ao público. Representantes da FAA estiveram presentes em nossa sala de controle durante o voo e nas reuniões pós voo”, completou a empresa, acrescentando que trabalha com a FAA para voos futuros.

A FAA não comentou a resposta da Virgin Galactic e disse que o caso ainda estava sob investigação.

Branson foi o 1º entre outros bilionários, como o fundador da Amazon, Jeff Bezos, a fazer turismo espacial. Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, também deve voar em breve com a Virgin Galactic.

