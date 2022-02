EUA: Jovem de 17 anos que recusou vacina morre de Covid-19 "Eu, a minha mulher e a (sua) avó imploraram, suplicaram", disse o pai Lee Stonum, do Condado de Orange, à CBSLA. A jovem disse sempre que ia pensar no assunto. No seu grupo de amigos a maioria também estavam pensando em se vacinar.

A família implorou a Kennedy Stonum, de 17 anos de idade, que se vacinasse contra a Covid-19, mas ninguém conseguiu a convencer.

A jovem acabou morrendo de complicações da Covid-19 na Califórnia, Estados Unidos, noticia o Miami Herald.

“Penso que, tal como a maioria dos adolescentes, ela se sentiu indestrutível”, disse ainda.

No final de Janeiro, Kennedy foi às urgências, uma vez que se sentia bastante doente e foi hospitalizada com Covid-19. Enquanto hospitalizada, a família diz que ela desenvolveu linfohistiocitose hemofagocítica (HLH), uma doença rara que faz com que o sistema imunológico deixe de funcionar corretamente.

O seu prognóstico piorou, e em 11 de fevereiro, os médicos encontraram uma “grande hemorragia cerebral”, explica o pai. A família escolheu tirá-la do suporte de vida nesse mesmo dia, e ela morreu pouco tempo depois.

Em dezembro, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) revelou que as crianças não vacinadas com idades entre os 12 e os 17 anos têm oito vezes mais probabilidades de serem hospitalizadas com Covid-19 do que as que são vacinadas.