EUA limita uso de vacina da Janssen contra Covid por risco de coágulo

O FDA, órgão equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, decidiu, na quinta-feira (5/5), restringir o uso da vacina da Janssen contra a Covid-19 no país. Segundo a agência, a decisão foi tomada por conta do risco de uma síndrome rara de coagulação sanguínea — agora, a vacina estará disponível apenas quando as outras duas fórmulas aprovadas no país (Moderna e Pfizer) não estiverem em estoque, ou se o paciente preferir tomá-la por algum motivo.

O governo americano também atualizou a bula do imunizante, incluindo alertas sobre o risco de trombose e síndrome de trombose com trombocitopenia. As ocorrências são consideradas raras, mas podem ser responsáveis por problemas sérios de saúde.

