EUA: Mulher se afoga momentos após filmar enxurrada que a arrastou

Uma mulher norte-americana fez um vídeo, em ao vivo para o Facebook, onde mostrava ás aguas de uma enxurrada passando a sua casa, na cidade de Waverly, no Tennessee. Linda Almond, de 55 anos de idade, acabaria sendo arrastada momentos depois.

“Bem, se alguém estiver me vendo no Facebook Live… Estamos sofrendo uma inundação, neste momento, em Waverly, Tennessee. Muito assustador”, diz a mulher, no vídeo, durante 70 segundos.

Ouve-se uma outra voz, no vídeo, que seria do seu filho, Tommy, de 37 anos, que diz que algo bateu na casa.

A filha de Linda, Victoria, indicou ao Washington Post que, momentos depois, a casa “foi arrancada das fundações” e os dois foram arrastados. Victoria explicou que a mãe e o irmão agarraram-se a um poste de eletricidade, mas deixaram-se ir quando viram uma casa vindo na sua direção.



O irmão, Tommy, voltou a emergir, depois de ser puxado para debaixo de água durantes alguns segundos, mas a mãe desapareceu. “O meu irmão afundou-se durante cerca de 45 segundos e quando voltou não conseguia encontrar a mãe. Foi quando se deixaram ir. Foi a última vez que ele a viu”, disse.

O incidente aconteceu no último fim de semana, quando, pelo menos, oito pessoas morreram em inundações naquele estado do sul dos Estados Unidos, após fortes chuvas inundarem casas e estradas.

As localidades mais afetadas registaram valores recorde de precipitação, com “cerca de 20 a 25%” do total da chuva registada anualmente caindo numa só manhã, disse a meteorologista Krissy Hurley, do Serviço Nacional de Meteorologia, ao jornal local The Tennessean.

A localidade de McEwen, a 80 quilômetros de Nashville, e a cidade vizinha de Waverly, vivem uma situação considerada “catastrófica”, segundo os serviços meteorológicos. Em Waverly, famílias tiveram de ser resgatadas depois de as águas invadirem as casas e subirem 1,80 metros.

