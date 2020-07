Europa: Surtos e aumento de casos causados pelos mais jovens, diz OMS

O diretor regional da OMS para a Europa indicou, nesta quarta-feira, que o aumento de casos de infecção entre os mais jovens poderá estar na origem dos recentes aumentos de casos em vários países do continente europeu.

Hans Kluge afirmou, em entrevista à Rádio BBC 4, que as autoridades de cada país precisam fazer um melhor esforço de comunicação para com os mais jovens.

“Um número cada vez maior de países está assistindo a surtos localizados e ao ressurgimento de casos. Aquilo que sabemos é que é uma consequência da mudança no comportamento humano”, disse, dando indicação de que não se trata de uma mudança no comportamento do vírus.

“Estamos recebendo alertas de várias autoridades sanitárias sobre uma maior proporção de novas infecções entre os mais jovens. Portanto, a meu ver, é mais do que óbvio que precisamos repensar a forma de envolver os mais jovens”, afirmou.

O diretor regional da autoridade de Saúde das Nações Unidas disse ainda que, como pai de duas filhas, entende que os jovens “não querem perder o verão”, mas falou de responsabilidade: “Eles têm uma responsabilidade para com eles próprios, para com os pais, avós e para com as comunidades, e agora nós sabemos como adotar comportamentos saudáveis, portanto, vamos aproveitar esse conhecimento”.

Por Notícias ao Minuto