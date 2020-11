Evento híbrido da AJE e do Sebrae é realizado com sucesso

O Conecta AJE foi realizado com grande sucesso na noite desta quinta (19) e contou com a participação de jovens empresários e lideranças de quase todos os 52 municípios de Rondônia. A Associação de Jovens Empresários de Rondônia (AJE) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae) se reuniram em parceria para promover este importante evento voltado para mobilizar e discutir temas que são realmente muito relevantes para o desenvolvimento econômico do estado.

O evento foi realizado na sede do Sebrae em Rondônia, em Porto Velho. Contando com uma inusitada chuva torrencial, o evento contou com participantes presencial e remotamente. Em cada escritório regional do Sebrae, centenas de participantes inscritos acompanharam os conteúdos, em um modelo de inovador na realização de eventos que veio para ficar após o isolamento provocado pela pandemia do Coronavírus: o evento híbrido (presencial e on line).

“Estamos dando um passo muito grande com a realização do Conecta AJE pois houve essa grande mobilização de quase 700 inscritos de 49 municípios de Rondônia. Agradecemos aos parceiros que apoiaram o evento como a Facer e, especialmente do Sebrae”, disse Everton Melo da Rosa, Presidente da AJE/RO.

O evento contou com a palestra Master de Marcos Batista, designer, palestrante, professor especialista em inovação e consultor de diversas empresas e organizações. Apresentador do programa INOVA360 na Record News, quadro “Design da Emoção” e colunista da Revista Empreenda. Marcos debateu sobre como preparar as lideranças para grandes performances na nova economia.

Para o Sebrae em Rondônia, o Conecta AJE é mais uma oportunidade para o desenvolvimento de lideranças empresariais: “Precisamos estimular o debate do desenvolvimento local e isso passa pela criação e núcleos de lideranças em cada município e a AJE terá papel fundamental na mobilização e engajamento desses liderem que estão emergindo. O Sebrae em Rondônia apoia e fomenta iniciativas como essa sempre, disse Samuel Almeida, diretor técnico do Sebrae em Rondônia.

“O Sebrae tem diversas iniciativas que visam preparar o ambiente de negócios cada vez mais favorável para os Pequenos Negócios e esta é mais uma delas: apoiar nossos parceiros buscando, lá na frente, o desenvolvimento econômico de nossa região. Parabéns à AJE e, especialmente, aos participantes do evento que estão buscando se capacitar para enfrentar os desafios do mercado”, pontuou o diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira.

Além de mapear e prospectar novas lideranças empresariais, o Conecta AJE também serviu de grande abertura do 26º Conaje (Congresso Nacional de Jovens Empresários), que acontece nos dias seguintes (20 e 21 de novembro), direto de Foz do Iguaçu, no Paraná, também em evento híbrido, o congresso discute novas atitudes que estimulem o desenvolvimento dos negócios. Ao mesmo tempo, apresenta as atualidades do empreendedorismo jovem, mostrando cases de sucesso, trazendo inovações e estimulando novas práticas.

