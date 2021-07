Everaldo Fogaça requere aos Correios a criação do CEP das ruas do Cristal da Calama

O vereador Everaldo Fogaça (Republicanos) protocolou nesta sexta-feira 16.07, na Superintendência Estadual dos Correios em Porto Velho um ofício requerendo a criação do CEP – Código de Endereçamento Postal – de todas as ruas do residencial Cristal da Calama, na zona leste da cidade.

O ofício foi endereçado ao superintendente da estatal em Rondônia, Odon Alves Neto, com base na Lei Municipal nº 2.830/2021, de autoria do vereador Fogaça e Aleks Palitot, que denominou as ruas do residencial com o nome de jornalistas rondonienses vítimas fatais da COVID-19.

O CEP é um sistema criado há 50 anos pelos Correios organizar, agilizar e facilitar a postagem, localização e distribuição das correspondências de forma lógica. Sem ele, é como o endereço simplesmente não existisse, sendo uma ferramenta de inclusão social e de cidadania de populações carentes.

“O primeiro passo já foi dado: o nome das ruas já foi criado, aprovado e sancionado. Agora vem a etiquetação destes logradouros pelo Município e o CEP pelos Correios. É um processo que leva algum tempo para ser concluído, mas estarei cobrando dos órgãos competentes os trabalhos de identificação dessas ruas, seja por CEP, nome ou por número”, comentou o vereador.

