Ex comandante da PM disputa prefeitura

Tem mais candidato à Prefeitura de Porto Velho na área. E esse é, na política, realmente um nome novíssimo. O ex governador Daniel Pereira, presidente regional do Solidariedade, confirmou essa semana, oficialmente, a pré candidatura do coronel Mauro Flores como o nome do partido na corrida pela cadeira de Hildon Chaves.

Daniel disse que o indicado é nome dos mais respeitados não só na Capital, mas também em todo o Estado, pelo que o ex governador considerou como “excelente trabalho” que Mauro realizou na Polícia Militar, inclusive durante o período em que comandou a tropa, tanto no governo Confúcio Moura, quanto no dele e em pelo menos um ano e meio da administração Marcos Rocha.

O próprio Daniel, que era o nome mais cotado para disputar a eleição pelo Solidariedade, já anunciou há semanas que esse não é seu projeto, Continuará à frente do Sebrae regional, possivelmente até 2022, quando, aí sim, deve buscar uma nova candidatura. Mauro Flores, convidado, aceitou a missão. Por enquanto, há pelo menos uma dúzia de pré candidatos na Capital. Mas vem mais gente por aí.

Por Sérgio Pires