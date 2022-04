Ex-governador de Rondônia fala sobre corrida eleitoral e possível candidatura

Em entrevista ao podcast do Nahoraonline, o ex-governador e diretor do Sebrae-RO, Daniel Pereira (Solidariedade), tratou de vários assuntos voltados para Rondônia, como a sua participação na reunião de bancada de Rondônia junto ao movimento municipalista com a 23ª Marcha dos Municípios.

É professor reconhecido pela atividade sindical frente ao Sindsef (Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Rondônia) onde ficou por 6 anos e foi também fundador do Sintero, o Sindicato da Educação de Rondônia. Foi vereador por Cerejeiras, deputado estadual por duas vezes. Nas eleições estaduais de Rondônia em 2014 foi eleito, no segundo turno, vice-governador do estado na chapa de Confúcio Moura.

Daniel Pereira também comentou sobre a corrida eleitoral que se aproxima em 2022, e sobre sua possível candidatura ao governo do estado. Daniel ficou como vice-governador até 5 de abril de 2018