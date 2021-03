Ex-governador de Rondônia usa máquina de solda para tentar curar Covid-19; veja o vídeo

Logo após um fazendeiro da cidade de Francisco do Guaporé gravar um vídeo no qual afirma que conseguiu se curar da Covid-19 usando uma máquina de solda elétrica, o ex-senador e ex-governador de Rondônia, Ivo Cassol, resolveu usar a mesma técnica e a imagem do tratamento viralizou nas redes sociais e em grupos no WhatsApp

O soldador pioneiro no ritual, que é apresentado apenas como “Santo”, realiza o procedimento próximo a um casal. Segundo a informação, a força da claridade mata o vírus e restabelece a saúde do infectado.

O inventor da técnica afirma ter se curado com a claridade da solda e agora está repetindo o tratamento em seus funcionários e pessoas com Covid-19 que lhe procuram.

Já Cassol, que explica toda a técnica em seu vídeo, ao lado de um rapaz identificado como Fabrício e que, segundo ele, está contaminado pelo novo Coronavírus, embora use o equipamento de proteção, inala a fumaça expelida pela queima do abrasivo.

Nas redes sociais e, principalmente no WhatsApp, os comentários eram de que se trata de “pura zoeira” ou de uma “jogada de marketing do Cassol”. Mas várias outras pessoas, inclusive um primo do ex-governador, cujo áudio foi compartilhado em alguns grupos, classificaram o método como “maluquice”.

Fonte: Folha do Sul Online