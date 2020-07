Ex-governador e a amizade com Major denunciado

Embora tenha dito que se houver alguma culpa, que haja punição, desde que se comprove o que foi divulgado, Daniel também protestou contra a divulgação do nome do Major da PM, porque, segundo ele, seria um abuso de autoridade. Ao expor o nome do oficial, para Daniel, o Major Marcelo já teria sido condenado pela opinião pública, sem ter tido direito à defesa.

Durante vários minutos, respondendo a várias perguntas, o ex governador bateu duro na polícia. Protestou também para o fato de que a divulgação da operação policial envolvendo a Polícia Militar, foi também uma tentativa de atingi-lo, já que todos conhecem sua relação de amizade com o Major Marcelo.

Lamentou ainda que todo o noticiário tenha apontado a ligação dele com o Marcelo, considerando isso uma forma de tentar atingi-lo. Perguntado se esses pretensos ataques teriam algo a ver com uma possível candidatura à Prefeitura de Porto Velho, Daniel negou participar da disputa, dizendo que o candidato do seu partido é o ex comandante da PM, coronel Ronaldo. Até a noite desta quarta, não tinha havido resposta de parte do comando da Polícia Civil, sobre o assunto.

Por Sérgio Pires