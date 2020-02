Ex-marido é preso por agredir mulher que foi cobrá-lo em campo de futebol

As agressões contra uma mulher de 36 anos aconteceram na noite de quinta-feira (06) em um campo de futebol sintético no bairro Jardim das Mangueiras, em Porto Velho (RO). O ex-marido da vítima de 46 anos foi preso em flagrante. Ele nega o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal já está separado há três anos e meio, mas o homem estaria morando de aluguel na casa da mãe da ex-mulher.

Na oportunidade, ela teria telefonado para o ex cobrando o valor do aluguel e a pensão dos filhos. O homem pediu que ela fosse buscar no local onde se encontrava jogando bola. Ela então foi até o campo, mas iniciou discussão por causa que afirmava estar faltando a quantia de R$ 200,00.

A mulher contou para a PM que durante a discussão foi agredida com socos no rosto pelo marido. Os militares então deram voz de prisão para o homem. Aos policiais, ele afirmou que não agrediu a ex-mulher, mas que ela com raiva teria dito que ia denunciá-lo por violência doméstica.

Mesmo assim, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes e ficou à disposição da Justiça.

