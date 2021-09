Ex-secretário adjunto de Educação da era Confúcio Moura terá de devolver quase R$ 500 mil aos cofres do Estado de Rondônia

Porto Velho, RO – O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) julgou irregulares as contas do ex-secretário adjunto de Educação (Seduc/RO) Márcio Antônio Félix Ribeiro.

Ele ocupou a função durante parte da era Confúcio Moura, do MDB.

A Corte de Contas afastou a responsabilidade de Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira (Fátima Gavioli), titular da pasta à ocasião dos fatos narrados.

Márcio Félix foi responsabilizado por homologar e pagar pela aquisição das televisões oriundas da adesão à Ata de Registro de Preços n. 28/2010, da Justiça Federal do Estado do Paraná/PR, em valores superiores ao praticado no mercado à época.

E isto contrariando decisões do próprio TCE/RO, afrontando, com isso, princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, economicidade e legitimidade.

A débito imputado, com isso, chega a quase R$ 500 mil em valores já atualizados; ele também foi multado em R$ 17,6 mil.

A decisão também determinou à Seduc/RO, na pessoa do seu atual secretário, ou seja, Suamy Vivecananda Lacerda Abreu, para “que fortaleça o seu sistema de Controle Interno, atentando-se ao contido no Parecer Prévio cn. 59/2010-PLENO, com o objetivo de evitar a ocorrência de incidências semelhantes”.

Ele tem 30 dias para recolher os quase R$ 500 mil à conta única do tesouro do Estado de Rondônia; já o valor da multa tem de ser depositado na conta do Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (FDI/TC).

