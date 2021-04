Ex-senadora Fátima Cleide saúda Hermínio Coelho em seu retorno ao PT: ‘‘2022 já começou’’

Legenda apostará as fichas contra o presidente Jair Bolsonaro no discurso eletivo

O PT de Rondônia se prepara para ir às urnas com o que, historicamente, possui de melhor!

O desastre ético, moral, político e sanitário do bolsonarismo (nacional e local) ajudou muito a leituras mais realistas e pragmáticas do que foi o Projeto Político PTista no Brasil.

A inocência de Lula, a comprovação da gigantesca fraude de Curitiba, o desastre da gestão econômica e a Covid (quer se goste ou não) afundaram Bolsonaro na monumental incompetência administrativa.

Tais fatores colocam as candidaturas do PT, claramente antagonistas ao Projeto Bozo, como caminhos promissores e naturais a eleitores ávidos por resgatar tempos de um Brasil melhor, inclusivo, solidário e respeitado no mundo.

*Como disse Fátima Cleide, “… em 2022, haverá uma eleição de resgate do melhor daquilo que fomos e da confirmação daquilo que queremos e necessitamos ser”!!!

Os olhos da cidadania, mais do que nunca, estarão focados no futuro, no entanto, o ponto de partida de 2022 será o passado que cada um carrega consigo.

David Nogueira