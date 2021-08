Ex-vereador é amordaçado e assassinado em Rondônia Vítima teria sido presa com arsenal no ano passado

Vítima teria sido presa com arsenal no ano passado

Foi identificado o homem executado a tiros em Vilhena na manhã da última quarta-feira, 25, e trata-se de um idoso: Delvi P. J. tinha 67 anos e estava amarrado e amordaçado.

Através de um conhecido da vítima, o jornal foi informado de que Delvi atuava como “pistoleiro” em cidades da região desde a década de 1980. “Ele era violento e também fazia cobranças usando a intimidação. Pode puxar a ficha dele que você vai ver”.

O entrevistado, que preferiu não se identificar temendo represálias, disse que o idoso assassinado chegou a ser preso no ano passado, e a polícia teria encontrado um arsenal em poder dele, inclusive a arma furtada de um militar. Ele também estava envolvido em conflitos agrários.

Ele também exerceu mandato como vereador na Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste entre os anos de 2001 e 2004. Também foi candidato ao mesmo cargo em 2004 e 2008 na cidade ribeirinha.

Preso com uma espécie de algema de plástico e com a boca tapada por uma fita adesiva transparente, Pardim apresentava duas perfurações de bala no corpo, mas moradores próximos ao local do crime relataram ter ouvido quatro disparos.

O que causa estranheza é o fato de o homem ter sido trazido para a área urbana de Vilhena, onde câmeras espalhadas pelas ruas podem identificar os assassinos, que estavam num Fiat Palio de cor vermelha.

Via Folha do Sul