Exceção aberta por Fux no CNJ que favoreceu o Itaú em processo bilionário abre um. perigoso precedente

Um dos casos mais emblemáticos envolvendo o judiciário no Brasil foi a interferência do ministro Luiz Fux, através do Conselho Nacional de Justiça, em um processo movido pela empresa Rondhevea contra o Banco Itaú, em setembro de 2020. Fux ignorou os limites das atribuições do CNJ ao determinar um desbloqueio no processo que havia sido determinado pela juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará em execução de sentença.

O caso foi amplamente divulgado pela mídia, que costuma aceitar qualquer narrativa sem se preocupar com os fatos concretos ou mesmo se inteirar do assunto. Praticamente todos os sites e jornais deram destaque ao desbloqueio, sem sequer conhecer o processo, ou mesmo se preocupar em ouvir a juíza sobre o caso.

Para garantir a blindagem por parte do CNJ, o Itaú contratou o escritório de advocacia BFBM Advogados, que pertence ao sobrinho do também ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso. Eles criaram uma falsa narrativa para apresentar reclamação contra a magistrada no Conselho Nacional de Justiça, e ganhar tempo, que o banco não tinha mais, já que o processo havia transitado em julgado. Sem recursos, a BFBM acionou Fux no CNJ, que rapidamente, por telefone, determinou o desbloqueio e o afastamento da juíza.

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Ocorre que nunca houve bloqueio, e quem confirmou isso foi o próprio CNJ, em comunicado enviado a todos os tribunais informando que entre os dias 17 a 25 de setembro de 2020 o SISBAJUD apresentou inconsistência com o sistema do Itaú. A ordem de bloqueio havia sido dada pela juíza no dia 18. Além disso, os advogados alegaram que a juíza ‘foi parcial em sua decisão’, pelo fato dela não ter comunicado previamente o banco do bloqueio. A juíza não tem que comunicar, e isso quem diz é o Novo Código de Processo Civil, elaborado sob a supervisão de Luiz Fux.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

O sobrinho de Barroso também disse que foi ‘impedido de acessar os autos’, o que não é verdade. Ele não tinha procuração e o processo tramita sob sigilo a pedido do próprio Itaú.

E o mais grave, a BFBM acusou a juíza de estar ‘levantando os valores através de liminar’, sendo que, como o bloqueio não foi feito, não tinha como a juíza liberar nada. E para tentar corroborar essa informação, os advogados encaminharam email alegando que ‘o dinheiro estava disponível’, sendo que as próprias telas enviadas por eles diziam o contrário (mais detalhes abaixo).

Mas, a gravidade da manobra, que abriu uma perigosa exceção que foi a interferência do Conselho Nacional de Justiça em um ato de natureza jurisdicional, abriu um precedente perigosíssimo, pois colocou o CNJ como uma espécie de ‘instância revisional’’ com poderes de se sobrepor a decisões judiciais. Enquanto você está lendo este texto, o Itaú está ganhando dinheiro, e muito. Por cada dia que o processo está parado devido a interferência do ministro, o banco lucra cerca de R$ 235 mil.

E a segurança jurídica e a justiça, agonizam…

