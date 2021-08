Nesta quarta-feira (25) aplicação de primeira dose será apenas no Porto Velho Shopping

A Prefeitura de Porto Velho comunica que, excepcionalmente nesta quarta-feira (25), o atendimento na Faculdade Fimca estará suspenso, em virtude da manutenção da energia elétrica nas imediações. Por isso, o atendimento será estendido no Porto Velho Shopping, das 10h às 19h, para aplicação da primeira e segunda dose, no primeiro piso, pelo Acesso E.

As equipes de vacinadores estarão disponíveis para atender a população em geral, a partir dos 12 anos, mediante cadastro no aplicativo SASI. A Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informa que, com intuito de melhorar a organização das filas, serão distribuídas três mil senhas para esta quarta-feira (25) no Porto Velho Shopping.

Na quinta-feira (26), o atendimento na Fimca, para aplicação da primeira dose, seguirá normalmente, das 9h às 13h, até sexta-feira (27).

A aplicação da segunda dose, na Faculdade São Lucas, Campos II (antiga Ulbra), será mantida das 9h às 16h, até sexta-feira (27), com a antecipação do intervalo para 60 dias dos imunizantes Pfizer e AstraZeneca, conforme registro no cartão de vacina.

SERVIÇO

Data: 25/08 (quarta-feira)

Horário: 10h às 19h

Local: Porto Velho Shopping

Endereço: Avenida Rio Madeira (atual Av. Pref. Chiquilito Erse), 3288, bairro Flodoaldo Flodoaldo Pontes Pinto – primeiro piso, Acesso E.

Público-Alvo: 12+ população em geral com cadastro SASI, primeira e segunda dose da vacina

Texto: Jaqueline Malta

Foto: Leandro Morais