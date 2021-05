Exército decide abrir processo disciplinar sobre ida de Pazuello a ato

Sem máscara, o ex-ministro da Saúde participou de uma manifestação pró-governo, no Rio de Janeiro, no último domingo (23/5)

O comando do Exército decidiu, nesta segunda-feira (24/5), abrir um processo disciplinar para apurar a postura do ex-ministro da Saúde general Eduardo Pazuello, após ele ter participado de uma manifestação pró-governo, no Rio de Janeiro, no último domingo (24/5).

O ex-integrante do governo Bolsonaro será investigado por suspeita de ter violado o Regulamento Disciplinar da corporação, que proíbe militares da ativa de se manifestarem sobre assuntos políticos.

A expectativa inicial é de que a investigação dure pelo menos 30 dias. O general terá direito a apresentar defesa durante a apuração.

Somente após a conclusão do processo disciplinar é que o Exército vai decidir qual será a punição a ser aplicada contra Pazuello. Ele pode, inclusive, ser transferido para a reserva.

Metropoles