Expedito Junior decide não disputar eleições em 2022, e PSD fecha com Léo Moraes para o Governo da Redação

Depois de semanas de indecisão e reuniões com amigos, aliados e familiares, o ex-senador Expedito Junior decidiu não disputar as eleições neste ano de 2022. A convenção do seu partido, o PSD, ocorre amanhã na Zona da Mata, e deve aprovar a coligação com o Podemos do deputado federal Léo Moraes, indicando, provavelmente, o candidato a vice-governador na chapa. “Minha decisão é cuidar da família e da candidatura do deputado Expedito Netto”, resumiu Expedito, que não irá a convenção do Partido Liberal (PL), do ex-aliado Marcos Rogério.

Expedito era o candidato ao Senado de um grupo criado em 2018, que elegeu Marcos Rogério (PL), e reelegeu o prefeito Hildon Chaves (PSDB). Nas conversações de pré-campanha, o grupo rachou. Hildon virou-se para o candidato a reeleição Marcos Rocha, e Mariana Carvalho resolveu deixar o PSDB e seguir para o Republicanos como candidata ao Senado. Marcos Rogério, no início da pré-campanha, ainda chegou a anunciar Expedito como seu candidato ao Senado, mas não aguentou as pressões do pecuarista milionário Jaime Bagattoli (PL) e cedeu a vaga para ele.

Expedito sai do processo sem mágoas, segundo ele, e acha muito cedo para falar em apoio a outros candidatos. Será natural ele apoiar a chapa Podemos-PSD.

