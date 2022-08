Expedito Junior disse que pretende encerrar a novela da transposição

Catorze anos depois de desengavetar o projeto de transposição dos servidores do ex-território federal que estava parado em alguma sala no Senado, o candidato a senador Expedito Junior (PSD) disse que uma de suas prioridades num eventual novo mandato será “encerrar de uma vez por todas a novela da transposição”.

Em 2009, Expedito Junior encampou uma grande luta para retomar a tramitação e colocar em votação o projeto que estava paralisado não só no Senado como também na Câmara dos Deputados.

Com uma determinação obsessiva, Expedito Junior lançou-se ao desafio de fazer aprovar a transposição. Para conseguir aprovar a PEC da transposição, o então senador Expedito Junior adotou a tática de cobrar, sistematicamente, da tribuna do Senado, para que os presidentes das casas legislativas e o colégio de líderes colocassem a proposta em votação. Em outubro de 2009, iniciou, inclusive, uma contagem regressiva na qual lembrava diariamente quantos dias faltavam para o recesso parlamentar.

Com toda essa dedicação, conseguiu a simpatia de duas lideranças estratégicas: do então presidente do Senado, José Sarney e do líder do governo, senador Romero Jucá, representantes das bancadas do Amapá e de Roraima, estados que por meio de suas atuações obtiveram o direito a transposição de seus servidores.

Jucá, articulou e conseguiu, inclusive, que no dia da votação, em outubro de 2009, a proposta fosse votada em primeiro e segundo turno, sem o prazo regulamentar (interstício), de uma para outra sessão. O projeto acabou sendo aprovado pelos 53 senadores presentes à sessão, sem nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.

À época, em agradecimento, associações e sindicatos de servidores fizeram circular um manifesto em reconhecimento ao trabalho e dedicação de Expedito.

Dizia o manifesto: “Excelentíssimo Sr. Senador da República Federativa do Brasil, Expedito Júnior As entidades sindicais e associativas representativas dos servidores públicos do Estado de Rondônia vêm à honrosa presença de V. Exª manifestar nossa gratidão neste momento, por todo o vosso apoio e dedicação, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado Federal, pela aprovação da PEC da Transposição dos servidores públicos do Estado de Rondônia. O movimento intersindical se solidariza com V. Exª, acreditando que participará, de forma efetiva, na construção da história política de nosso Estado, alçando bandeiras que têm como objetivo materializar os anseios de nossa população. As manifestações aqui expostas exprimem, de forma sincera, nossa gratidão pelo exemplo de atuação parlamentar que encontramos na pessoa de V. Exª no exercício de seu mandato no Senado Federal da República. Porto Velho, Rondônia, 28 de outubro de 2009”.

assessoria