Expedito Junior “Estou preparado para ser o senador de todos os Rondonienses, que comecem os Jogos”

Expedito Junior, candidato a senador pelo PSD em coligação com o Podemos e o PMN, que terá como candidato a governador o deputado federal Leo Moraes, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira no escritório do advogado Andrey Cavalcante, para a formalização da coligação, disse que está preparado para ser o senador de todos os Rondonienses e que comecem os jogos

Expedito falou que sua história na política Rondoniense, devido aos vários cargos que ocupou, o credencia a postular uma candidatura como senador pelo estado e assim se eleger para poder ajudar o estado no exercício de seu mandato.

Expedito só espera o devido registro na Justiça eleitoral, obedecendo assim a legislação em vigor, para colocar o seu bloco na rua, andando todo o estado, juntamente com o pré-candidato a governador Leo Moraes.

Expedito Junior é líder de um poderoso grupo politico , que inclui vários prefeitos, entre eles o com a melhor avaliação de administração do estado de Rondônia que é o prefeito de Cacoal Adailton Fúria, deputados estaduais, vários vereadores. grandes lideranças do agronegócio, do setor empresarial, setor publico, além de ter como primeiro suplente o advogado Andrey Cavalcante, ex presidente da OAB/RO

Da Redação Folha