Exposição ‘Super Games’ segue em Porto Velho até 31 de julho

Até o próximo dia 31 de julho a exposição ‘Super Games’ segue em Porto Velho trazendo nostalgia, diversão e o universo dos videogames. A ação conta com diversos consoles, que marcaram gerações, e simuladores de realidade virtual estarão à disposição em um espaço montado no Porto Velho Shopping com entrada gratuita.

A exposição Super Games resgata e apresenta ao público desde os videogames clássicos, que ainda hoje permanecem na memória, até os mais modernos trazendo o que há de mais avançado no mercado. São consoles originais de todas as épocas à disposição para o público jogar e matar a saudade dos games da infância.

Magnavox Odyssey, o primeiro de sucesso no mundo; os campeões de venda no Brasil: Atari, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, Nintendo 64, Playstation; e raridades como Sega Saturn, Dreamcast, Game Cube, Xbox e Neo Geo são alguns dos consoles disponíveis no shopping. Os games também estarão à disposição para o público se divertir com o Super Mario, Sonic, Pacman e muito mais.

“Um evento inédito na cidade que já é um sucesso. É uma exposição que abrange toda a família, já que conta um pouco da história de cada geração, com videogames que marcaram a vida de muitas pessoas. Ações como essa reforçam o compromisso do Porto Velho Shopping com o entretenimento no estado. A exposição traz consoles criados desde meados de 1970 até os mais modernos, ou seja, será diversão para os pais e filhos”, afirmou o superintendente do Porto Velho Shopping, Cássio Mendonça.

Serviço

Super Games – O Mundo do Videogame

Data: Até 31 de julho de 2022

Local: Porto Velho Shopping

Horário: domingo a sexta das 13h às 21h e sábado das 10h às 22h

Entrada: gratuita, baixando o app do PV Shopping