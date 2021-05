Eyder Brasil lança projeto que beneficia empreendedores rondonienses

O deputado Estadual Eyder Brasil (PSL) iniciou o projeto “Meu Negócio é Essencial” cujo objetivo é valorizar o comércio local e estimular a economia durante o período da pandemia do coronavírus.

Segundo Eyder Brasil, o projeto já está andamento e tem ajudado os trabalhadores a divulgar seu negócio, seja ele de grande, médio ou pequeno porte. “Em tempos tão desafiadores, o importante é buscar uma solução para ajudar a nossa população, dessa forma, coloquei a disposição minhas redes sociais e equipe do gabinete para que isso pudesse acontecer. A iniciativa é exatamente unirmos forças para promover os empreendimentos de todos aqueles que tem sofrido com tantas medidas restritivas”.

O parlamentar abriu espaço em suas próprias redes sociais para dar publicidade aos negócios dos empreendedores rondonienses sem qualquer cobrança. A fim, de ajudar e colaborar com o comércio da região. “A pessoa interessada pode participar de uma live diretamente comigo no meu Instagram ou se preferir pode gravar e enviar um vídeo que daremos publicidade com a maior satisfação”, frisou o deputado.

Para saber mais sobre o projeto e participar, o empreendedor (a) pode entrar em contato com a equipe do gabinete Força e Honra, por meio das redes sociais do deputado @SargentoEyderBrasil ou pelo telefone institucional (69) 98459-1717.

Via assessoria