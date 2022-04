Fachin prevê eleição turbulenta e diz que a democracia está “ameaçada” Em encontro com os chefes dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do Nordeste, o presidente do TSE reagiu a falas de Bolsonaro

Em encontro com os presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do Nordeste, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, ponderou que a democracia está ameaçada e que o período eleitoral será “turbulento”.

Nesta sexta-feira (1º/4), Fachin rebateu as acusações contra a segurança do sistema eletrônico de votação e o que chamou de “narrativas conspiratórias das redes sociais”. O ministro defendeu que é preciso “dissipar o flerte com o retrocesso”.

“Temos à nossa frente um período turbulento. Espero que, com serenidade e sabedoria, encontremos soluções e superemos desafios. A Justiça Eleitoral está sob ataque. A democracia está ameaçada. A sociedade constitucional está em alerta. Impende, no cumprimento dos deveres inerentes à legalidade constitucional, defender a Justiça Eleitoral, a democracia e o processo eleitoral”, frisou.

Na quinta-feira (31/3), o presidente Jair Bolsonaro (PL) usou seu discurso na cerimônia de despedida de ministros-candidatos para exaltar o regime militar. O golpe que instaurou uma ditadura militar no país por 21 anos completou 58 anos.

“O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. O que seria da agricultura sem Geisel?”, declarou Bolsonaro.

Sem citar as falas de Bolsonaro, Fachin declarou que os gestores eleitorais não devem “aguçar o circo de narrativas conspiratórias das redes sociais, nem animar a discórdia e a desordem, muito menos agendas antidemocráticas”. Segundo o ministro, o objetivo do TSE e dos TREs é “garantir que os resultados do pleito correspondam à vontade legítima dos eleitores”.

