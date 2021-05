Fachin vê “execução arbitrária” manda PGR apurar operação no Rio

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, uma investigação sobre a operação policial deflagrada nessa quinta-feira (6/5), na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A força-tarefa deixou 25 mortos, incluindo um policial. Para o magistrado, há indícios de “execução arbitrária”.

“Os fatos relatados parecem graves e, em um dos vídeos, há indícios de atos que, em tese, poderiam configurar execução arbitrária. Certo de que Vossa Excelência, como representante máximo de uma das mais prestigiadas instituições de nossa Constituição cidadã, adotará as providências devidas, solicito que mantenha este relator informado das medidas tomadas e, eventualmente, da responsabilização dos envolvidos nos fatos”, escreveu Fachin em ofício.

O plenário do STF determinou, no ano passado, a suspensão das operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia, referendando liminar proferida por Fachin. Agora, o caso será analisado pelo colegiado virtual da Corte, para que os limites das operações sejam definidos.

De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, que conta com vasta base de dados sobre tiroteios no Rio, a operação em Jacarezinho foi a que teve o maior número de mortes desde 2016, quando começou a série histórica. Neste ano, a organização já registrou 30 casos em que três ou mais pessoas foram mortas a tiros em uma mesma situação no Grande Rio.

Em entrevista à imprensa após a operação, o delegado Rodrigo Oliveira disse que todos os protocolos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal foram seguidos na ação, mas que a situação era “mais do que uma excepcionalidade”.

No mês passado, durante audiência pública sobre o tema, Fachin afirmou que o tribunal está “sensível” ao debate e pretende “contribuir e orientar” o governo do Rio a cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direito Humanos que, desde 2017, estabelece a necessidade de um plano de metas e políticas para a Segurança Pública.

Identificação dos mortos

Pelo menos 15 dos 24 suspeitos mortos na comunidade do Jacarezinho foram identificados pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Na lista da OAB, com os nomes das 15 pessoas identificadas, estão um jovem de 18 anos e outro de 19. Todos eram homens, e dez deles tinham entre 18 e 30 anos. Os nomes ainda precisam ser validados pela Polícia Civil junto ao órgão de identificação civil.

Veja quem são as vítimas identificadas pela OAB:

Raíl Barreto de Araujo, 19 anos

Romulo Oliveira Lucio, 20 anos

Mauricio Ferreira da Silva, 27 anos

Jhonatan Araujo da Silva, 18 anos

John Jefferson Mendes Rufino da Silva, 30 anos

Wagner Luis de Magalhães Fagundes, 38 anos

Richard Gabriel da Silva Ferreira, 23 anos

Marcio da Silva, 43 anos

Francisco Fabio Dias Araujo Chaves, 25 anos

Toni da Conceição, 30 anos

Isaac Pinheiro de Oliveira, 22 anos

Cleiton da Silva de Freitas Lima, 27 anos

Marcio Manoel da Silva, 31 anos

Jorge Jonas do Carmo, 31 anos

Carlos Ivan Avelino da Costa Júnior, 32 anos

Via Painel Político