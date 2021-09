Fala de Fux pós 7 de Setembro foi bonita, pena que ele não faz o que prega

Resumo da notícia:

. O Itaú perdeu uma ação bilionária que tramita na justiça do Pará há 18 anos

. A juíza que assumiu o caso determinou um bloqueio nas contas do banco em 18 de setembro de 2020

. O banco denunciou a juíza alegando que ela havia sido ‘parcial’ e que estaria ‘levantando os valores bloqueados’

. O advogado do Banco Itaú é Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso

. O ministro Luiz Fux, atuando como corregedor do CNJ atendeu a reclamação do advogado contra a juíza e interviu ilegalmente no processo que começou a ser julgado pelo CNJ em 6 de outubro de 2020

. O banco mentiu na denuncia ao CNJ, alegando que o dinheiro estava bloqueado, mas o SISBAJUD estava fora do ar no período alegado.

“Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar atentado à democracia, configura crime de responsabilidade, a ser analisado pelo Congresso Nacional”. A frase foi retirada do discurso bonito feito pelo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, durante a retomada dos trabalhos na última quarta-feira, 8, um dia após as manifestações que pediam a destituição de ministros da Suprema Corte.

Fux reforçou, em sua fala, a importância do cumprimento de decisões judiciais por parte de chefe dos poderes, mas ele, tão logo assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, interferiu ilegalmente em uma decisão legítima, baseado em falsas alegações feitas pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, a favor do banco Itaú em um calote bilionário que o banco vem aplicando.

Rafael Barroso Fontelles é sobrinho do também ministro, Luís Roberto Barroso, e foi contratado às pressas pelo banco, quando a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco Itaú, em 18 de setembro de 2020. Apenas seis dias depois, Fux, por telefone, cassou a ordem de bloqueio que sequer chegou a ser cumprida.

O discurso do ministro, que serviu para enquadrar o presidente irresponsável, também cairia bem para Fux, que age da mesma forma, arbitrariamente, colocando a segurança jurídica em perigo real e indo contra toda a jurisprudência do Supremo e a própria Constituição, que proíbe ao CNJ, interferir em decisões judiciais, já que o Conselho é apenas um órgão com poderes administrativos. Isso não é passível de ‘interpretação’, está muito bem desenhado na Constituição e pacificado pelo STF.

O que Fux fez no CNJ foi uma manobra protelatória pura e simples. Ele certamente já viu o processo, e sabe que a decisão da magistrada foi legítima e amparada no Novo Código de Processo Civil, aliás, elaborado sob a supervisão do próprio ministro. O Itaú chegou a ser multado por litigância de má-fé no processo, e ainda por mentir para a justiça.

O Brasil atravessa um dos momentos mais críticos e conturbados desde o golpe de 2016, validado, aliás, pelo próprio Supremo, que acovardado diante da opinião pública manipulada, usou e abusou da criatividade jurídica, deixando de lado a Constituição para atender interesses políticos momentâneos, sob o argumento de ‘paz social’. Se o STF se mantivesse sempre dentro das ‘quatro linhas’, certamente a história estaria sendo bem diferente.

As falas de Fux são bonitas, pena que ele próprio não faz o que prega. É difícil manter o equilíbrio entre os poderes quando se cobra por algo que você não faz em sua própria casa. Bolsonaro esticou, arrebentou e jogou fora as cordas faz tempo, mas o Supremo, também fragilizado, não consegue reagir sem provocar a desconfiança de setores, sejam de direita ou esquerda.

Enquanto Fux não fizer uma autocrítica, adotar o respeito às leis e a Constituição e aplicá-las quando necessário, sem espaço para o criacionismo, o Brasil segue na instabilidade jurídica, social e institucional.

