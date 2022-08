Faltam 31 dias para Fux deixar o comando do STF; só o Itaú vai sentir saudades

A ministra Rosa Weber assume, em 11 de setembro próximo, o comando do Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no lugar de Luiz Fux que completará 70 anos em 23 de abril de 2023 e nunca mais deve voltar a comandar o Judiciário novamente (graças a Deus), já que será compulsoriamente aposentado aos 75, isso devido a aprovação da ridícula PEC da Bengala, feita sob medida para impedir que Dilma Rousseff nomeasse novos ministros para o Supremo.

E ainda bem, porque as indicações dela foram desastrosas, a começar pelo próprio Fux e Luís Roberto Barroso, que virou ministro, mas seu antigo escritório de advocacia segue atuante como nunca, e é altamente suspeito que exatamente esses dois estejam metidos no maior calote que um banco privado vem aplicando em um acionista no Brasil. Barroso, ainda que de forma indireta ‘faz a egípcia’ sobre o caso.

Fux teve sua gestão marcada pelo fisiologismo, pela mistura de política com ativismo e claro, passagens obscuras. Foi a primeira vez, por exemplo, até onde se sabe, que o presidente do Supremo esteve reunido com banqueiros, a portas fechadas, para discutir questões econômicas que não lhe dizem respeito.

Faltam apenas 31 dias.

A Fux caberia pautar e levar a julgamento questões envolvendo bancos, e não se reunir com seus representantes, onde está a impessoalidade?

Luiz Fux já vai tarde, não vai deixar saudades, tampouco boas lembranças, exceto para o Itaú. Sua gestão pode ser marcada apenas pelo calote que o Itaú vem aplicando, e ele vem ‘matando no peito’ impunemente, atropelando a Constituição, a jurisprudência do Supremo e desrespeitando a magistratura brasileira como um todo, ao aceitar argumentos pífios de uma reclamação que poderia ser facilmente desmascarada, se houvesse o mínimo de decência nesse triste episódio.

