Família faz campanha para custear tratamento de jornalista internado em estado grave com Covid-19

Porto Velho, RO – A família do jornalista Luiz Júnior, dono do site JH Noticias.com, internado em estado grave em decorrência de complicações causadas pelo Coronavírus (COVID-19/SARS-CoV-2), organizou uma campanha a fim de arrecadar fundos para custear o tratamento do profissional de imprensa.

O comunicador está internado no Hospital 9 de Julho, na Capital, há mais de 15 dias, onde nas últimas semanas teve seu quadro de saúde agravado, sendo entubado em seguida.

A campanha, encabeçada por sua esposa, Thaianne Andrade, visa arrecadar recursos financeiros para ajudar com as despesas médicas e, se a solicitação for aprovada pela equipe médica do hospital, o jornalista deverá ser removido para a cidade de São Paulo.

“Nossa estimativa é arrecadar em torno de R$ 230 mil para o custeio de insumos, remoção dele daqui para SP e equipe médica”, disse a companheira da Luiz Júnior.

DADOS BANCÁRIOS:

CHAVE – PIX: +55 69 99299-2056

Banco do Brasil

AG. 0102-3

C/C 23361-7

Thaianne Auxiliadora de Abreu Andrade

Ou clicando no link VAKINHA.COM

