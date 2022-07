Fan Token Campeão – Coritiba lança seu ativo digital

O token oferece um maior poder de interação com a marca do clube paranaense.

A torcida do Coritiba acaba de receber uma grande novidade. Está disponível no site da Bitci Brasil, corretora multinacional, o fan token oficial do clube paranaense. O ativo foi produzido em parceria com a empresa de origem turca e pode ser comprado por R$ 1.

A febre dos fan tokens no mercado esportivo segue crescendo e acaba de envolver mais um gigante do futebol, o Coritiba. O time iniciou o segundo semestre de 2022 com o lançamento do seu tão aguardado fan token e assumiu um papel importante de pioneirismo no futebol nacional e sul-americano.

Esse, aliás, é um dos pontos que o clube tratou na nota que usou para divulgar a criação de seu ativo próprio, em fevereiro deste ano:

“Entrando no mundo blockchain com Bitci, o Coritiba será um dos times que lideram a transformação digital da indústria do futebol no Brasil e na América do Sul com este projeto”, afirmava o texto.

A parceria entre a equipe e a corretora multinacional foi firmada em novembro do ano passado, já com a notícia de que um novo produto seria lançado para os torcedores coxa-brancas.

O grande histórico de projetos da Bitci Brasil com outras marcas esportivas de sucesso ajudou a trazer ainda mais destaque para o trabalho. No mercado de fan tokens, a corretora representa equipes como a Seleção Brasileira, a Seleção da Espanha e a Seleção do Uruguai e está sendo responsável por produzir e comercializar os ativos dessas três campeãs mundiais no exterior.

Benefícios

Portadores do Fan Token Coritiba terão novas experiências de troca ou venda, acesso a itens físicos exclusivos e poder de voto em algumas das decisões do clube.

Quanto Custa?

A Bitci Brasil irá disponibilizar R$ 5 milhões em fan tokens no primeiro lote do ativos, o que representa um total de 5 milhões de unidades. Os interessados podem comprar o fan token pelo valor de R$ 1 a unidade.

Como comprar?

Para realizar a compra do fan token do Coritiba, o torcedor só precisa ser um usuário da plataforma da Bitci Brasil. O cadastro pode ser efetuado de modo rápido e gratuito.

Sobre a Bitci

Fundada na Turquia, em 2018, a Bitci é uma plataforma de negociação de ativos digitais. Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, que garantem segurança e rapidez aos usuários durante o processo de transação.

A plataforma realiza cerca 1,2 bilhão de transações diárias e atua fornecendo soluções para o mercado, produzindo tokens para as marcas e clubes com a BitciChain.

A BitciChain, primeira rede blockchain integrada à bolsa de valores e plataforma de pagamento da Turquia, está sendo desenvolvida pela Bitci Teknoloji. A BitciChain é otimizada para fornecer a empresas e instituições a melhor adoção de blockchain.