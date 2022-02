Fátima Cleide se reúne com lideranças políticas para discutir o futuro de Rondônia

Na manhã de sábado (05), Fátima Cleide (PT) se reuniu com lideranças políticas e

comunitárias de Rondônia para discutir o cenário político do Estado e do País, destacando que

o cenário é positivo para mudança.

Fátima se apresentou como mobilizadora em favor do nome de Lula, como esperança

para o futuro do Brasil. “Quero ajudar o presidente Lula e me coloco à disposição para essa

luta”, disse.

Ela lembrou que, fruto das fake news, não são as pessoas que têm dinheiro que estão

desacreditadas da política e sim, os trabalhadores. “E são esses companheiros e companheiras

que devemos convidar e motivar a acreditar no futuro”, ressaltou. “Hoje o trabalhador passa por

dificuldades, porque temos crises evidentes: política, econômica, sanitária, ambiental e social”,

e não temos governo que apresente solução para elas, continuou.

Fátima Cleide ainda afirmou que pretende concorrer a uma vaga para a Câmara Federal

e agradeceu não somente às pessoas que compareceram à reunião mas a todos os

companheiros e companheiras que a motivaram a retornar ao cenário político. “Quero

agradecer a cada um e a cada uma de vocês que me tiraram da zona de conforto e da

acomodação política e me impulsionam para esse movimento. Estamos juntos nessa

caminhada”, ressaltou.

A reunião foi em ambiente aberto, com participação de um pequeno grupo, todos os

presentes usando máscaras e manteve-se o distanciamento social e distribuição de álcool em

gel, como medidas preventivas à covid-19. “Ainda não podemos nos abraçar, mas podemos

olhar no olho de cada um e de cada uma, mesmo à distância”, considerou Fátima.

Compareceram à primeira reunião, lideranças sindicais, sociais e políticas de vários

municípios rondonienses, incluindo o prefeito de Teixeirópolis, Toninho Zotesso, o que

demonstra a importância e o tamanho político da ex-senadora Fátima Cleide como foi

destacado pelos presentes.