Fechando a 5ª Rodada do Rondoniense Sub-20, Porto Velho e Genus duelam hoje no Aluízio Ferreira pelo Grupo A

Fechando a 5ª Rodada do Campeonato Rondoniense Sub-20, Porto Velho e Genus duelam na tarde desta quarta-feira, 29, no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. O início da partida está agendado para às 15h45.

Com 9 pontos, o Porto Velho quer a vitória para retomar a liderança e assegurar a classificação antecipada à segunda fase da competição. Já o Genus, com apenas um ponto, na última colocação do Grupo A, não tem mais nenhuma chance de chegar à segunda fase da competição.

Outros resultados da 5ª Rodada

A quinta rodada começou no sábado com o confronto entre Guaporé e Ji-Paraná no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura. O confronto terminou com o placar de 1-0 favorável ao time visitante. O Ji-Paraná lidera o Grupo B com 15 pontos. O Galo é o único time invicto e com 100% de aproveitamento na competição. O Guaporé é vice-líder do Grupo B com 7 pontos.

No domingo dois jogos. No Luizinho Turatti, em Espigão d’Oeste, o Vilhenense venceu o Atlético Pimentense por 1-0 e também tem 7 pontos, mas, menor saldo de gols do que o Guaporé.

Pelo Grupo A, o Real Ariquemes recebeu no Gentil Valério o Rondoniense e venceu por 3-0. Com o resultado, Real chegou aos 9 pontos e assumiu temporariamente o topo da tabela do Grupo A, derrubando o Porto Velho para a segunda colocação.Uma vitória hoje, recoloca o Porto Velho na liderança.

Via Folha do Sul