Federação de Futebol abre inscrições para o Rondoniense Sub-15

A FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) abriu nesta terça-feira (21/06) as inscrições para a disputa do Campeonato Rondoniense Sub-15. O prazo final será o dia 1º de julho (sexta-feira).

As inscrições devem ser efetuadas por clubes (profissional e/ou amador) e ligas devidamente regularizados e filiados junto à FFER, os quais deverão apresentar:

– recadastramentos para o ano de 2022 recolhidos na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e FFER;

– Juntar documento referente ao CNPJ atualizado pela Receita Federal.

“Esta foi uma parceria entre à Federação (de Futebol do Estado de Rondônia), Esporte Clube Espigão e a Prefeitura de Espigão do Oeste, onde foram acertados todos os pontos para que a competição possa ser realizada no município”, destacou o vice-presidente da FFER, José Natal Jacob.

Este é um trabalho desempenhado pela FFER em apoio às categorias de base no Estado. “A Federação segue fomentando o futebol de base em Rondônia e esta parceria em Espigão do Oeste possibilita uma oportunidade para que os atletas sejam vistos e tenham a chance de desempenhar o seu melhor em campo”, pontuou o presidente da FFER, Heitor Costa.

O Campeonato Rondoniense Sub-15 será disputada no período de 21 a 26 de julho na cidade de Espigão do Oeste.

