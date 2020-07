Feijoada solidária da Rosetta

No próximo sábado estaremos preparando “aquela feijoada ” , venha apreciar!

Já estamos recebendo as encomendas antecipadamente. Aquisição pelos telefones 3224 5112 e 99289 2077.

O pagamento pode ser efetuado via transferência bancária para conta da Associação- agência 0102-3, C/C 121.000-9, Banco do Brasil.

Retirada do produto: no sábado a partir das 11h00 até ás 14h00, na sede da Associação Casa Família Rosetta, a Rua Marechal Deodoro, 1213, Areal , Porto Velho – RO.

Venha saborear uma deliciosa feijoada e ser solidário com nossa causa.

Querem comer 🍽 bem, de forma barata (quinze reais!!!!) e ainda ajudar uma instituição que há quase trinta anos presta um abençoado 🙏🏿🙏🏿🙏🏿serviço com milhares de crianças com deficiência e pessoas (inclusive mulheres) envolvidas com dependência química?

Eis a oportunidade de ouro!!!!!!

Se você ajudar o próximo, você é quem mais será beneficiado ❤️❤️❤️!!!!!!

Reginaldo Trindade