FFER abre inscrições para Rondoniense Sub-15

O Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) abriu as inscrições para a disputa do Campeonato Rondoniense Sub-15. As inscrições devem ser feitas presencialmente ou via email, através do: [email protected] até o dia 8 de setembro (prazo final).

As inscrições devem ser efetuadas por clubes (profissional e/ou amador) e ligas devidamente regularizados e filiados junto à FFER, os quais deverão apresentar:

– recadastramentos para o ano de 2021 recolhidos na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e FFER;

– Juntar documento referente ao CNPJ atualizado pela Receita Federal.

A competição de base contará com a participação de atletas nascidos nos anos de 2006, 2007 e 2008.

O Campeonato Rondoniense Sub-15 será disputada no período de 8 a 12 de outubro em Rolim de Moura.

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER