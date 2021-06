FFER confirma participação de oito clubes no Rondoniense Sub-20

A FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgou nesta terça-feira a participação de oito clubes na disputa do Campeonato Rondoniense Sub-20. Dentre os participantes estão: Avaí Rondônia, Brazuca, Espigão, Guaporé, Porto Velho, Real Ariquemes, Rondoniense e Saint Germain. A competição de base está programada para iniciar no dia 10 de julho.

De acordo com o Departamento de Competições da FFER, a antecipação do Campeonato Rondoniense Sub-20 ocorreu em virtude de uma adequação no calendário em virtude do prazo de inscrição da FPF (Federação Paulista de Futebol) para a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem, o qual será concluído no mês de setembro.

Nos próximos dias, o Departamento de Competições estará divulgando o regulamento e a tabela da competição que garantirá vagas para as disputas da Copa São Paulo de Futebol Júnior e da Copa do Brasil Sub-20 em 2022.

Via Futebol do Norte