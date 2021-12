FFER define tabela detalhada das semifinais do Rondoniense Sub-17

O Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) definiu na manhã desta quinta-feira a tabela detalhada das semifinais do Campeonato Rondoniense Sub-17. As partidas estão programadas para os dias 5 e 8 de dezembro.

No domingo (05/12), às 15h45 (horário de Rondônia), o Porto Velho recebe o Guaporé no campo 1 do Centro de Treinamento do Rondoniense, na capital. No mesmo dia e horário, o Sant German enfrenta o Avaí Rondônia no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

Os jogos de volta estão programados para o dia 8 de dezembro (quarta-feira), às 15 horas (horário de Rondônia). O Guaporé encara o Porto Velho no estádio Cassolão. No mesmo dia e horário, Avaí Rondônia e Sant German no campo 1 do Centro de Treinamento do Rondoniense, em Porto Velho.

