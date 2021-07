FFER divulga regulamento e tabela do Rondoniense Sub-20

O Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgou na manhã desta quinta-feira (15/07) o regulamento e a tabela do Campeonato Rondoniense Sub-20. A competição, que se inicia no dia 24 de julho (sábado), vai até o dia 4 de setembro (sábado), data marcada para o jogo da volta pela final.

O grupo A da competição é composto por Avaí Rondônia, Brazuca, Porto Velho e Rondoniense. Já o grupo B é integrado por Espigão, Guaporé, Real Ariquemes e Saint Germain.

A Primeira Fase do campeonato contará com seis rodadas. Na Segunda, os quatro times classificados disputarão jogos de ida e volta nas semifinais, dois desses se classificarão para à decisão. As finais estão marcadas para os dias 28 de agosto e 4 de setembro, quando será conhecida a equipe campeã do Campeonato Rondoniense Sub-20 2021.

Confira a primeira rodada do Campeonato Rondoniense Sub-20:

24 de julho, sábado

15h30 – Avaí Rondônia x Rondoniense – Aluízio Ferreira, em Porto Velho

15h30 – Saint Germain x Real Ariquemes – Biancão, em Ji-Paraná

15h30 – Guaporé x Espigão – Cassolão, em Rolim de Moura

25 de julho, domingo

15h30 – Brazuca x Porto Velho – Aluízio Ferreira, em Porto Velho

Via Assessoria/FFER