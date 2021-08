FFER divulga tabela do Rondoniense Feminino 2021 Competição será disputada no período de 8 a 12 de setembro em Cacoal

O Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgou na manhã desta terça-feira (10/08) a tabela de jogos do Campeonato Rondoniense Feminino 2021. Com a participação de cinco clubes, a tabela foi apresentada com as 10 partidas que definirão o campeão estadual em competição que será realizada em sede única na cidade de Cacoal.

Atual bicampeão do Rondoniense Feminino, o Real Ariquemes abre a disputa da competição no dia 8 de setembro (quarta-feira), às 17 horas (horário de Rondônia), diante do estreante União Cacoalense no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal. Além de Real Ariquemes e União Cacoalense, a primeira rodada do Estadual ainda conta com o duelo entre Porto Velho e Barcelona. O Espigão folga na rodada inaugural.

O Campeonato Rondoniense Feminino 2021 terá duração de cinco dias e tem início previsto para o dia 8 de setembro. A última rodada será realizada no dia 12 de setembro.

O campeão do Campeonato Rondoniense Feminino 2021 garantirá vaga para disputa do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 em 2022.

Campeonato Rondoniense Feminino 2021

Primeira Rodada

8 de setembro (quarta-feira)

17h – Real Ariquemes x União Cacoalense

19h – Porto Velho x Barcelona

ANEXO:

Tabela do Rondoniense Feminino 2021 | Visualizar

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER