FFER marca jogo de volta da semifinal entre União Cacoalense x Porto Velho

Por decisão do TJD-RO (Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia), o Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) marcou o jogo de volta da semifinal do Campeonato Rondoniense entre União Cacoalense e Porto Velho para quinta-feira (27/05), às 15h30 (horário de Rondônia), no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal.

A Primeira Comissão Disciplinar julgou o União Cacoalense por escalação irregular no Campeonato Rondoniense e seu atleta Fábio Junio de Souza Almeida por descumprir decisão do TJD-RO (Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia). Em julgamento realizado na última sexta-feira, dia 21 de maio, o clube foi punido com a perda de três pontos e multa de R$ 500 e o atleta absolvido. A decisão foi proferida por maioria (quatro votos a um) e publicada em acórdão no último domingo.

Por entrar em campo aos 34 minutos do segundo tempo, o União Cacoalense foi denunciado por infração ao artigo 214 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) por incluir na equipe atleta em situação irregular. No entendimento do relator do processo, Domingos Sávio Gomes dos Santos, houve uma única infração pelo clube. “Ante o conjunto probatório tenho como irregular a escalação do atleta Fábio Junio de Souza Almeida, e dessa forma a equipe da Sociedade Esportiva União Cacoalense infringiu o disposto no artigo 214 do CBJD. Dessa forma, condeno a equipe da Sociedade Esportiva União Cacoalense a perda de três pontos, com fundamento no Artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, bem como ao pagamento da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).”, explicou o relator.

No jogo de ida da semifinal, o Porto Velho venceu o União Cacoalense por 1 a 0 no estádio Aluízio Ferreira.

Via Futebol do Norte