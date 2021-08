FFER reabre inscrições para Série B do Campeonato Rondoniense

A FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) reabriu nesta quinta-feira o período de inscrição de clubes para a disputa da Série B do Campeonato Rondoniense em 2021. O prazo final de inscrições será no dia 3 de setembro (sexta-feira).

As inscrições para a Série B do Campeonato Rondoniense devem ser acompanhadas do Termo de Participação e demais documentos, poderão ser realizadas e protocolizadas na FFER de forma presencial (no horário de funcionamento da entidade), ou seja, das 8h às 14h e/ou pelo e-mail eletrônico: [email protected].

O Departamento de Competições lembra que apenas cinco clubes profissionais estão aptos em participar da Série B do Campeonato Rondoniense 2021 e que deverão também protocolar a documentação juntamente com o termo de participação, os seguintes documentos:

– Certidão Negativa de débitos junto à FFER e ao TJD-RO (Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia);

– Estar com os recadastramentos para o ano de 2021 recolhidos na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e FFER;

– Juntar documento referente ao CNPJ atualizado pela Receita Federal;

– Indicar, obrigatoriamente no termo de participação, o estádio onde mandará seus jogos.

“Apenas cinco clubes filiados estão aptos para a disputa da divisão de acesso, dentre eles: Genus, Guajará, Ji-Paraná, Pimentense e Vilhenense que deverão preencher o termo de participação e demais documentos para homologarem suas respectivas participações na competição”, destacou o diretor do Departamento de Competições da FFER, Almir Belarmino Caetano.

Para 2021, a novidade será a realização da Série B do Campeonato Rondoniense com a categoria Sub-23.

A Série B do Campeonato Rondoniense 2021 está prevista para iniciar no final do mês de setembro e garantirá duas vagas na elite do futebol local.

Mais informações poderão ser obtidas através do telefone: (69) 3211-4700.

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER