Filha de ex-deputado de Rondônia não está foragida; ela foi presa pela Polícia Federal em Cacoal

Ao contrário do que divulgaram veículos de imprensa de Rondônia (incluindo este FOLHA DO SUL ON LINE), a filha do ex-deputado federal Nilton Capixaba, Natielly K. B., de 35 anos, não está foragida ( LEMBRE AQUI ).

O site apurou que Natielly foi presa ontem, em Cacoal, durante a Operação Carga Prensada, deflagrada pela Polícia Federal para combater uma quadrilha de traficantes com ramificações em outros Estados brasileiros (CONFIRA AQUI).

O FOLHA DO SUL ON LINE também descobriu que a filha do ex-parlamentar é acusada de participar dos crimes de lavagem de dinheiro e apoio ao tráfico de drogas.

A reportagem levantou ainda que o companheiro da investigada já havia sido preso em Goiás, transportando 60 kg de cocaína. Atualmente, ele está no presídio de Sete Lagoas, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

O FOLHA DO SUL ON LINE também teve acesso ao exame de corpo de delito ao qual Natielly foi submetida após a prisão. O procedimento foi realizado no hospital Ana Neta, em Pimenta Bueno (VEJA NA IMAGEM SECUNDÁRIA, ABAIXO).