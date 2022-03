Filho de Fux e sobrinho de Barroso atuam em processos bilionários; Rafael Barroso manobra no CNJ no calote do Itaú em acionista

Em maio do ano passado, o repórter Matheus Teixeira, da Folha de São Paulo, publicou extensa matéria mostrando que o filho do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Rodrigo Fux atua perante os tribunais de Brasília na defesa de grandes empresas como Golden Cross, Embraer, H. Stern e concessionárias de serviços públicos, como a Light.

À Folha, Fux declarou que se declara suspeito e não participa dos julgamentos, porém, o ministro julga ações que envolvem empresas com as quais Rodrigo tem ou teve relações profissionais em outras instâncias.

Evidente que qualquer juiz ao se deparar com um sobrenome ‘ministerial’ olha com mais cautela o processo, e é curioso observar que esses escritórios possuem grandes clientes, gigantes que são parte em ações vultosas.

O caso mais curioso, e escandaloso, tramita não no Supremo, mas no Conselho Nacional de Justiça, e envolve Luiz Fux e o advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do também ministro Luiz Roberto Barroso, que herdou o escritório do tio e uma clientela de peso.

O banco Itaú perdeu uma ação onde havia sido condenado por litigância de má-fé. O processo diz respeito a um lote de pouco mais de 51 milhões de ações do banco, adquiridas em 1973 pela empresa Rondhevea.

Quando a empresa foi recuperar o investimento em 2002, o banco alegou que ‘havia pago’ as ações. Posteriormente afirmou ter ‘se equivocado’, e tentou desqualificar os papéis, desvalorizando-os. A Rondhevea entrou na justiça e ganhou em todas as instâncias, e em setembro de 2020, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos mandou bloquear R$ 2,09 bilhões nas contas do banco (valor homologado pela justiça em 2017, com base em perícias contábeis). Apenas seis dias após ter mandado bloquear o dinheiro, a magistrada recebeu um telefonema da presidência do CNJ, comunicando-a que estava proibida de atuar no processo, pois era alvo de uma reclamação disciplinar. Ela ainda ouviu que deveria suspender a ordem de bloqueio e devolver qualquer valor que houvesse sido retido.

Neste momento Fux estava favorecendo abertamente o banco Itaú, e pior, cometendo uma ilegalidade.

A reclamação contra a juíza foi apresentada pelo advogado Rafael Barroso Fontelles com base na alegação de ‘parcialidade’ da juíza. E Fux acatou indo contra o Novo Código de Processo Civil, que ele próprio ajudou a redigir. O sobrinho de Barroso alegou que a juíza deveria ter comunicado o banco sobre o bloqueio previamente, e como ela não fez, estava sendo ‘parcial’ em sua decisão. Mas não é isso que diz o Novo CPC:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

A interferência de Fux também vai contra a Constituição e a jurisprudência do CNJ:

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Como se vê, a atuação de filhos, sobrinhos e agregados além de imoral, também vem sendo usada para causar prejuízos a quem não tem um advogado com sobrenome ministerial no currículo.

