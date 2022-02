Fim do ciclo! Tite anuncia data que deixará a seleção brasileira

Em entrevista ao Sportv, Tite revelou que não seguirá no comando técnico do Brasil para o próximo ano. O treinador foi direto ao ponto e disse que a Copa do Mundo, no Qatar, será sua última competição sob o comando da seleção brasileira.

“Vou seguir no comando da seleção até o fim do Mundial. Não tem porque mentir aqui”, disse Tite, ao vivo, em um dos programas do Sportv.

Líder absoluto das eliminatórias, o Brasil apenas cumpre tabela e já olha para a Copa do Mundo deste ano. O bom futebol que a seleção vem mostrando nos últimos jogos a coloca como uma das favoritas no grande Mundial de 2022.

Além de revelar a data de sua saída do Brasil, Tite ainda afirmou que Veiga, do Palmeiras, está na mira para os próximos jogos.

Desde o ano de 2016 sob o comando do Brasil, o contrato de Tite termina no fim deste ano. Ele que soma grandes números e uma Copa América no currículo.

© 2021 Getty Images, Getty Images South America

Fanaticos