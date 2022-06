Finalizada a 2ª etapa do Interdistrital de Esportes 2022 no distrito de Calama

Após quatro dias de grandes competições, chegou ao fim a segunda etapa do Interdistrital de Esportes 2022, no distrito de Calama, no baixo Madeira. Na tarde da última terça-feira (21), com as finais dos dois jogos, foram conhecidos os campeões desta etapa: São Carlos pela equipe feminina e Calama pela equipe masculina.

Oito distritos e vilas do baixo Madeira elencaram o torneio: Cuniã, Maicy, Demarcação, São Carlos, São Sebastião, Calama, Nova Aliança e Nazaré.

Sendo que as duas equipes tanto femininas quanto masculinas campeãs e vice-campeãs do baixo Madeira retornarão ao campo em Porto Velho, na etapa final que acontecerá nos dias 8 e 9 de julho, em que enfrentarão as equipes de Vista Alegre e Kaxarari na modalidade feminina e Kaxarari e Extrema no masculino, que foram as equipes finalistas da primeira etapa dos distritos da BR-364.

Para o secretário adjunto da Secretaria de Esporte e Lazer, Semes, Edilson Pacheco, o resultado da segunda etapa foi positivo. “Tivemos a participação maciça dos distritos e vilas que compreendem o grande rio Madeira. As equipes foram classificadas, duas equipes masculinas e duas equipes femininas que vão se enfrentar nas grandes semifinais e finais”, finalizou.

O cofundador da Liga Esportiva de Calama, João Alves Araújo, falou sobre a importância do retorno do Interdistrital. “É como se fosse a Copa do Mundo pra gente, por ser de vital importância para o desenvolvimento do distrito porque traz benefícios para o comércio e as práticas esportivas. Independente de qual seja o resultado, serve como exemplo para nossas crianças e os pequenos do Talentos do Futuro daqui de Calama ficam inspirados por acreditar que o futebol pode ser um caminho glorioso para a vida deles”, ressaltou.

