Fiocruz: momento atual é “janela de oportunidade” para conter o vírus

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) afirmam que o atual momento da pandemia de Covid-19 representa uma “janela de oportunidade” para que o Brasil controle a doença pandêmica. Segundo os especialistas, o alto número de vacinados ou com imunidade natural após a onda de Ômicron deve ser aproveitado para conter a circulação do vírus.

“Em um momento em que há muitas pessoas imunes à doença, se houver uma alta cobertura vacinal completa, há a possibilidade de reduzir o número de casos, internações e óbitos, e bloquear a circulação do vírus”, afirmam os cientistas, no boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira (9/2). A publicação analisa as diferentes fases da pandemia no Brasil desde janeiro de 2020.