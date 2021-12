Flamengo desiste de Jorge Jesus e deve anunciar técnico Paulo Souza

O assunto Jorge Jesus e Flamengo parece ter tido um ponto final. Desta vez os dirigentes rubro-negros que estão em Portugal Bruno Spindel e Marcos Braz partiram para outra opção, já que a demora da resposta de Jorge Jesus e as dificuldades criadas por toda a comissão técnica do Benfica acabaram dificultando do Flamengo.

Na realidade, acho que o Flamengo cansou de esperar o Jorge Jesus e por isso já partiu para o plano B. Segundo o jornal Record, Paulo Souza é o novo treinador do Flamengo. Ele foi um bom volante nos anos 1990, teve uma passagem destacada pela Fiorentina da Itália e vinha desempenhando um ótimo trabalho à frente da seleção polonesa, que ainda tem chance de ir à Copa do Mundo.

O problema era multa rescisória, Jorge Jesus e o Flamengo diziam que não iam pagar pro Benfica. Já no caso do Paulo Souza, ele disse que assume a multa rescisória que gira em torno de 12 milhões € de euros, cerca de R$ 70 milhões de reais. A Federação Polonesa de Futebol não confirma a saída de Paulo Souza. O Flamengo anunciar a qualquer momento a contratação do novo treinador, que viria com o contrato de dois anos trazendo a sua comissão técnica.

da Rádio Nacional em Brasília