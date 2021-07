Flamengo tenta retomar caminho das vitórias contra o Cuiabá

Rádio Nacional transmite jogo do Brasileiro ao vivo a partir das 20h

O Flamengo visita o Cuiabá nesta quinta-feira (1), na Arena Pantanal, em Cuiabá, a partir das 20h (horário de Brasília) em busca de uma vitória que lhe permita manter proximidade com os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite, ao vivo, partida válida pela 8ª rodada da competição.

Após a derrota de 1 a 0 para o Juventude na abertura da última rodada, o Rubro-Negro chega à partida com o Dourado com o objetivo claro de retornar ao caminho das vitórias. Mas o técnico Rogério Ceni terá um problema para esta partida, a ausência do goleiro Diego Alves, poupado por indicação dos fisiologistas da equipe.

No CT, o Mengão concluiu nesta manhã a preparação para a partida contra o Cuiabá. #VamosFlamengo pic.twitter.com/BF0bZfHl3y — Flamengo (@Flamengo) June 30, 2021

Com isso, Gabriel Batista deve ser o titular. O jovem goleiro foi quem recebeu oportunidades na equipe quando Diego Alves estava em processo de recuperação de uma fibrose na coxa. Mas o técnico Rogério Ceni conta com um retorno importante, o zagueiro Rodrigo Caio, que ficou à disposição após ser poupado diante do Juventude.

Com isso, a possível escalação do Flamengo é a seguinte: Gabriel Batista (Hugo); Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique) e Filipe Luis; Diego, João Gomes, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro.

Em busca da primeira vitória

Se o Flamengo busca o retorno ao caminho das vitórias, o Cuiabá ainda busca o primeiro triunfo na competição. Em cinco jogos, o Dourado soma quatro empates e uma derrota. Para isto terá pela frente um adversário inédito (a equipe do Mato Grosso e o Rubro-Negro jogam pela primeira vez em competições oficiais).

Pra esta partida, o técnico interino Luiz Fernando Iubel tem uma ausência confirmada, a do lateral direito João Lucas, que está suspenso. Mesmo se não estivesse suspenso, o jogador não poderia ser escalado, por ter sido emprestado pelo Rubro-Negro. Com isso, Lucas Ramon deve entrar na equipe titular.

Desta forma, o Cuiabá deve entrar em campo com a seguinte formação: Walter; Lucas Ramon, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri, Rafael Gava e Pepê; Clayson, Jonathan Cafú e Elton.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Cuiabá e Flamengo ao vivo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional, a partir das 20h, aqui:

Via Agência Brasil