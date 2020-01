‘Fogo amigo’ derrubou a secretária de Justiça na gestão de Coronel Marcos Rocha

Por Sérgio Pires

Não foi de um dia para o outro. A saída da secretária de Justiça do Estado, Etelvina da Costa Rocha, que, apesar do sobrenome, não é parente do Governador, já se desenhava há bastante tempo. Em dezembro, ela chegou a pedir demissão pessoalmente ao Governador, mas ele não aceitou. A partir dali, ao invés de melhorar, a situação interna na Sejus não melhorou.

Não estava nada bom o relacionamento da agora ex secretária com membros da sua equipe, principalmente com seu coordenador do sistema prisional, Célio de Lima. Um evento em que a secretária teria pedido o desligamento de um servidor da Sejus em Rolim de Moura, por ter feito críticas a ela e ao governo, sem que fossem apresentadas provas, teria sido a pá de cal sobre o comando de Etelvina na Secretaria. Ela pediu demissão do cargo em caráter irrevogável a Marcos Rocha e ele, dessa vez, aceitou.

Várias fontes consultadas afirmaram que a secretária, trazida de Ji-Paraná para compor a equipe de Governo, estava fazendo um trabalho bastante positivo à frente da Secretaria. Até o final do dia, não havia ainda sido divulgado o nome do substituto. À pessoas conhecidas, a secretária teria dito que sua saída da Sejus se deveu ao famoso ”fogo amigo”!

