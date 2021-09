Força Tática evita assaltos e prende dupla com arma e moto roubada

Dois jovens com idades de 19 e 22 anos foram presos na noite desta quinta-feira (09), ao serem flagrados com uma arma de fogo e uma motocicleta roubada durante uma abordagem de rotina feita no cruzamento das Ruas Antônio Violão e Benedito Inocêncio no bairro JK, zona leste de Porto Velho.

De acordo com base as informações dos policiais militares da força tática do 5º batalhão, os policiais estavam fazendo patrulhamento de rotina, quando avistaram a dupla em uma motocicleta em atitude suspeita trafegando na Rua Mané Garrincha e logo deram ordem de parada, onde os suspeitos ainda tentaram empreender fuga e logo foram abordados e durante revista pessoal foi encontrado uma arma de fogo do tiro Garruncha de fabricação caseira contendo um cartucho calibre 36 intacto.

Os policiais fizeram pesquisa na placa da moto, onde constatou uma restrição de roubo ou furto. Eles confessaram que iriam fazer assaltos pela região e diante das evidências de crime eles receberam voz de prisão e foram conduzidos para a central de flagrantes onde ficaram à disposição da justiça.

Via Hora1 Rondônia