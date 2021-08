Força Tática prende homem armado com revólver em condomínio

Uma equipe da Polícia Militar prendeu nesta noite de terça-feira (03) Tiago B. F., 33, acusado do crime de porte ilegal de arma de fogo no condomínio Santa Bárbara, na Estrada do Santo Antônio, bairro Triângulo, região Central de Porto Velho (RO).

As informações da ocorrência policial dão conta de que o acusado ao ver os policiais saiu em fuga, mas foi alcançado no 3° piso de um dos blocos do condomínio.

Tiago ainda jogou a arma ao solo, porém, ela foi localizada. Para a polícia, o homem contou que estava sendo ameaçado e comprou o revólver calibre 32 por R$ 2 mil para se defender.

Tiago foi encaminhado para o Departamento de Flagrantes.

